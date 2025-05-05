Поддержка популярного у белорусов Skype прекращается 5 мая, но данные сохранятся до января 2026

Поддержка Skype прекращается 5 мая, но данные белорусов сохранят до января 2026, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что корпорация Microsoft с озвученной даты перестанет поддерживать работу данного мессенджера и сосредоточиться на развитии платформы Microsoft Teams. Вместе с тем контакты и чаты будут из одного сервиса перенесены в другой автоматически. Пользователи смогут получить доступ ко всем основным функциям скайп: обмену сообщениями, файлами, а также видеозвонкам.
Кроме того, платформа Microsoft Teams предоставит доступ к возможностям организации встреч, управлению календарями, созданию и присоединению к сообществам. Уточняется, что данные в Skype будут храниться до января 2026 года. После этого они автоматически будут удалены. Однако пользователи при необходимости до указанной даты смогут все нужное экспортировать, в том числе без перехода в Teams.
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