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В Ростовской области за сутки произошло восемь техногенных пожаров

Сводка МЧС: что произошло в Ростовской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Ростовской области произошло восемь техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

По данным статистики, в результате пожара спасен один человек. Также пожарные потушили два ландшафтных загорания. Шесть раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В результате которых спасли двух человек.

Всего за последние сутки на местах ЧП работали 184 спасателя и 46 единиц спецтехники. Сотрудники регионального МЧС напоминают жителям области о высокой пожароопасности пятого класса в северо-западных районах региона. Также высокая пожароопасность есть в северо-восточной, центральной части области.

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