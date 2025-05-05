В Ростовской области за сутки произошло восемь техногенных пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области произошло восемь техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
По данным статистики, в результате пожара спасен один человек. Также пожарные потушили два ландшафтных загорания. Шесть раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В результате которых спасли двух человек.
Всего за последние сутки на местах ЧП работали 184 спасателя и 46 единиц спецтехники. Сотрудники регионального МЧС напоминают жителям области о высокой пожароопасности пятого класса в северо-западных районах региона. Также высокая пожароопасность есть в северо-восточной, центральной части области.
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