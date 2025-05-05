Названа самая популярная сумма взятки в России

Чаще всего правоохранители в России ловят взяточников при получении сумм меньше 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде сообщает РИА Новости.
Например, в прошлом году по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в России осудили 2305 человек, из которых 149 женщин и пять рецидивистов. Большую часть по приговорам судов отпустили на свободу — они заплатили только штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей. И только 24 человек суд отправил в колонии на небольшие сроки.
Что же касается взяток более крупных, то в 2024 году по статье 290 УК РФ приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. В колонии отправились 710 человек. В числе осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.
В 2023 году в Государственную думу РФ на рассмотрение был внесен проект закона о лишении свободы сроком до трех лет за мелкое взяточничество. Речь идет о суммах, которые не превышают 10 тысяч рублей. По мнению депутатов, на таких поборах основывается низовая коррупция.
Ранее сайт KP.RU выяснил, почему те, кто дает взятки, сидят чаще тех, кто их берет.
Кроме того, «Комсомолка» изучила коррупционные скандалы последних лет и составила рейтинг самых крупных взяток России. Ведь в одном лишь ковидном 2020 году за коррупционные преступления в России осудили около 7,5 тысячи человек! Но некоторые случаи криминального обогащения потрясают своими масштабами. Преступники даже не могут спрятать и потратить все, что наворовали.