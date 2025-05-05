Названа самая популярная сумма взятки в России

Например, в прошлом году по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в России осудили 2305 человек, из которых 149 женщин и пять рецидивистов. Большую часть по приговорам судов отпустили на свободу — они заплатили только штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей. И только 24 человек суд отправил в колонии на небольшие сроки.