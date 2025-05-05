Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 9 мая пройдет праздничный концерт у городских прудов

Горожан приглашают на программу «Моя весна! Моя победа!» с конкурсами и солдатской кашей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске в День Победы, 9 мая, на сцене у городских прудов на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара пройдет праздничный концерт «Моя весна! Моя победа!». Начало программы — в 13:00.

Зрителей ожидают выступления творческих коллективов — вокальных и танцевальных, а также участие в конкурсах. Для всех желающих будет организована традиционная раздача солдатской каши. Возрастных ограничений нет (0+).

Организатор мероприятия — комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом.

Концерт станет частью мероприятий, посвящённых празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.