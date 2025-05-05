В Хабаровске 9 мая пройдет праздничный концерт у городских прудов

В Хабаровске в День Победы, 9 мая, на сцене у городских прудов на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара пройдет праздничный концерт «Моя весна! Моя победа!». Начало программы — в 13:00.
Зрителей ожидают выступления творческих коллективов — вокальных и танцевальных, а также участие в конкурсах. Для всех желающих будет организована традиционная раздача солдатской каши. Возрастных ограничений нет (0+).
Организатор мероприятия — комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом.
Концерт станет частью мероприятий, посвящённых празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.