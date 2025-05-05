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Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Казахстанцы сообщили о сбое системы в аэропорту Алматы. Из-за этого задержали некоторые внутренние рейсы.

Источник: Sputnik.kz

Позже администрация аэропорта прокомментировала ситуацию и сообщила, что в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут.

говорится в сообщении

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.