Технический сбой в аэропорту Алматы привел к задержке внутренних рейсов

Позже администрация аэропорта прокомментировала ситуацию и сообщила, что в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.
В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.