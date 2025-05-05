В суде раскрыли, на какой сумме попадается большинство взяточников в России

В 2024 году по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) были признаны виновными 2305 человек. Среди них 149 женщин и пять лиц, ранее уже привлекавшихся за аналогичные преступления. Лишь 24 осуждённых отправились в тюрьмы на небольшой период (до одного года), в то время как остальные были приговорены к штрафам, общая сумма которых составила 40,6 миллиона рублей.