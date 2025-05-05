Музей Эльдара Рязанова проведёт бесплатные мероприятия ко Дню Победы в Самаре

Завершит программу лекция «Кино для Победы» (12+), которую в 18:00 прочтёт директор музея, искусствовед Мария Ионова. Она расскажет о создании боевых кино-сборников, эвакуации киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» в Среднюю Азию, а также об организации Центральной объединённой киностудии в Алма-Ате, где было снято 80% всех фильмов военного времени.