Музей Эльдара Рязанова проведёт бесплатные мероприятия ко Дню Победы в Самаре

9 мая, в День Победы, Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует для жителей и гостей города серию бесплатных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Программа начнётся в 12:00 и 14:00 с кураторских экскурсий (12+) по выставке «Будь готов!» (6+), которую проведёт историк и старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Посетители узнают, каким было детство пионеров в предвоенные и военные годы, а также познакомятся с образцами детского кино и литературы 1930−1940-х годов.
В 13:00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится мастер-класс «Жил высокий гражданин» (6+), на котором дети вместе с родителями создадут коллаж с дядей Стёпой — известным персонажем стихов Сергея Михалкова — и поиграют в настольную игру о правилах дорожного движения.
В 16:00 на открытой сцене в сквере начнётся концерт военных песен (0+). Перед зрителями выступит артистка Самарского академического театра драмы имени М. Горького Ольга Жукова. Музыкальное сопровождение обеспечат Татьяна Лизунова (аккордеон) и Дмитрий Дмитриев (гитара).
В 17:00 и 18:30 пройдут праздничные кинопоказы ко Дню Победы. В это время зрителям покажут фильмы «Два бойца» (реж. Леонид Луков, 1943, 6+) и «Женя, Женечка и Катюша» (реж. Владимир Мотыль, 1967, 12+).
Завершит программу лекция «Кино для Победы» (12+), которую в 18:00 прочтёт директор музея, искусствовед Мария Ионова. Она расскажет о создании боевых кино-сборников, эвакуации киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» в Среднюю Азию, а также об организации Центральной объединённой киностудии в Алма-Ате, где было снято 80% всех фильмов военного времени.
Вход на все мероприятия свободный. Для участия в лекции требуется предварительная запись по телефону +7 (846)332−05−16 или через социальные сети музея.
Ранее мы писали, что с 1 мая на 4-ой очереди набережной начинает работу кинотеатр под открытым небом «Филин». Уже известно расписание бесплатных кинопоказов до 11 мая.
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