Роспотребнадзор опроверг запрет полевой кухни в Новосибирске

Празднование Дня Победы сложно представить без полевой кухни. Но в некоторых СМИ и Telegram-каналах вдруг начали заявлять, что Роспотребнадзор якобы рекомендовал отказаться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «Солдатская каша» и других подобных акций. Это объяснялось тем, что якобы не будут соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и требования. Однако данную информацию в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора опровергли. Так что новосибирцы могут не беспокоиться о том, что во время праздничных мероприятий полевой кухни не будет.