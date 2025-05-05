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Роспотребнадзор опроверг запрет полевой кухни в Новосибирске

Фейк начали распространять в СМИ и Telegram-каналах.

Источник: Комсомольская правда

Празднование Дня Победы сложно представить без полевой кухни. Но в некоторых СМИ и Telegram-каналах вдруг начали заявлять, что Роспотребнадзор якобы рекомендовал отказаться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «Солдатская каша» и других подобных акций. Это объяснялось тем, что якобы не будут соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и требования. Однако данную информацию в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора опровергли. Так что новосибирцы могут не беспокоиться о том, что во время праздничных мероприятий полевой кухни не будет.

— В Сети появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк» и отказаться от мероприятий, связанных с использованием полевых кухонь для приготовления пищи и напитков. Данная информация является полностью недостоверной! — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор направил в редакции, которые опубликовали данный фейк, официальный запрос с просьбой предоставить сведения об источнике информации.