Рабочим после взрыва в московской многоэтажке устроили завтрак на месте ЧП. Видео

Рабочих после взрыва в московской многоэтажке накормили завтраком на месте (архивное фото).
Рабочим около многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв в одной из квартир, организовали завтрак. Подъезд, где произошел взрыв оцеплен.
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Рабочим, раздали печенье, гречку, хлеб и чай. «Вижу сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Место, двор, где произошел, где этот подъезд, в котором произошел взрыв, отцеплен. Полевая кухня стоит, но уже не работает. Рабочим разливают горячий чай, завтрак», — сообщил корреспондент URA.RU.
Взрыв, предположительно, газового баллона с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже многоэтажного дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Пострадали около десяти человек.
Сообщается о полном разрушении нескольких квартир. Часть людей оказались заблокированы в подъезде и нуждались в помощи спасателей. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU.