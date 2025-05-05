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Эксперт Бухвалова рассказала, как вернуться к работе после майских выходных

Просмотр социальных сетей с фото чужих отпусков способен вызывать внутреннее недовольство, отметила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Первые рабочие дни после затяжных майских праздников лучше использовать для постепенной адаптации и не перегружать себя сложными задачами. Об этом в беседе с RT рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

«Используйте первые дни после отдыха для раскачки. Начните с простого: приведите в порядок рабочее пространство, разберите файлы на компьютере или наведите чистоту на столе. Даже пять минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией», — заявила она.

Бухвалова советует не стремиться сразу же вникнуть в крупные проекты, а отдать предпочтение более лёгкой деятельности — например, обработке электронной почты, составлению списка дел и распределению задач на неделю. Такой «пробный запуск» снижает внутреннее напряжение и готовит психику к рабочим нагрузкам.

Специалист считает эффективным сместить акцент с конечного результата на сам процесс. Вместо цели «завершить проект» можно поставить перед собой задачу просто поработать над ним ограниченное время — к примеру, в течение двух часов. Такой подход помогает избежать давления и формирует устойчивый ритм.

Чтобы возвращение в привычный режим было комфортнее, Бухвалова советует внедрить в повседневность небольшие приятные ритуалы. Это может быть поход в кафе с коллегами, встреча с друзьями или любимый перекус. Также можно добавить личные «якоря» — составить музыкальный плейлист для поездок на работу, освоить необычный способ заваривания чая или выбрать маршрут через уютную кофейню.

Особое внимание эксперт уделяет информационной нагрузке. По её словам, просмотр социальных сетей с фото чужих отпусков способен вызывать внутреннее недовольство. Вместо этого она рекомендует сосредоточиться на чтении давно отложенных материалов — это не только развивает, но и благотворно влияет на эмоциональное состояние.

Кроме того, специалист напоминает о важности режима труда и отдыха. Оптимальным она считает цикл «45 минут работы — 10 минут отдыха» и советует в первые дни после праздников избегать принятия серьёзных решений. Руководителям, по её мнению, следует начинать рабочую неделю с неформального общения в коллективе — это помогает снять напряжение и создать позитивный настрой.

Бухвалова подчеркнула, что мягкий и осознанный вход в рабочий ритм помогает не только сохранить внутренние ресурсы, но и снижает риск профессионального выгорания.

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