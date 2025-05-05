Эксперт Бухвалова рассказала, как вернуться к работе после майских выходных

Чтобы возвращение в привычный режим было комфортнее, Бухвалова советует внедрить в повседневность небольшие приятные ритуалы. Это может быть поход в кафе с коллегами, встреча с друзьями или любимый перекус. Также можно добавить личные «якоря» — составить музыкальный плейлист для поездок на работу, освоить необычный способ заваривания чая или выбрать маршрут через уютную кофейню.