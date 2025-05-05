В Симферополе пройдут учения «Барс-Крым»

В понедельник, 5 мая, в Симферополе планируют провести учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Цель учений заключается в противодействии проникновению диверсионных групп противника на территорию республики», — говорится в сообщении.
В симферопольской администрации призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием. Горожан просят оказывать содействие во время учений. Власти крымской столицы посоветовали людям сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.