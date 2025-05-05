Милиция сказала, что делать минчанам из-за поселившегося незнакомца в подъезде. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил участковый инспектор Советского РУВД Андрей Пикта.
В сообщении сказано, что в редакцию обратилась минчанка, живущая на улице Куйбышева. Она сообщила, что в подъезде рядом с выходом на балкон поселился неизвестный мужчина, соорудив лежанку из матраса и тряпок. Участковый заявил, что подъезд жилого дома не предназначен для проживания.
Он пояснил, что следует обратиться в милицию по телефону 102 или напрямую в РУВД. Кроме того, можно про указанный факт сообщить своему участковому в момент приема граждан. Пикта заметил, что минчане также могут отправить информация в телеграм-бот MinskPolice_bot. Необходимо указать точный адрес, подъезд и этаж, а также прикрепить подтверждающее видео или же фото.
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