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Милиция сказала, что делать минчанам из-за поселившегося незнакомца в подъезде

Милиция назвала минчанам алгоритм действий из-за поселившегося незнакомца в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

Милиция сказала, что делать минчанам из-за поселившегося незнакомца в подъезде. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил участковый инспектор Советского РУВД Андрей Пикта.

В сообщении сказано, что в редакцию обратилась минчанка, живущая на улице Куйбышева. Она сообщила, что в подъезде рядом с выходом на балкон поселился неизвестный мужчина, соорудив лежанку из матраса и тряпок. Участковый заявил, что подъезд жилого дома не предназначен для проживания.

Он пояснил, что следует обратиться в милицию по телефону 102 или напрямую в РУВД. Кроме того, можно про указанный факт сообщить своему участковому в момент приема граждан. Пикта заметил, что минчане также могут отправить информация в телеграм-бот MinskPolice_bot. Необходимо указать точный адрес, подъезд и этаж, а также прикрепить подтверждающее видео или же фото.

Тем временем Мингорисполком отреагировал на жалобу минчанки про инфразвук в ее квартире.

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