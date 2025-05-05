Милиция сказала, что делать минчанам из-за поселившегося незнакомца в подъезде

Он пояснил, что следует обратиться в милицию по телефону 102 или напрямую в РУВД. Кроме того, можно про указанный факт сообщить своему участковому в момент приема граждан. Пикта заметил, что минчане также могут отправить информация в телеграм-бот MinskPolice_bot. Необходимо указать точный адрес, подъезд и этаж, а также прикрепить подтверждающее видео или же фото.