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Власти Челябинска одобрили проект продления улицы Чичерина

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая, ФедералПресс. Власти Челябинска одобрили проект продления улицы Чичерина, который соединит Университетскую Набережную с набережной Николая Патоличева. Дорогу разделят на два участка.

Источник: ФедералПресс

Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.

говорится в документе

Первый — 340 метров от Университетской до Патоличева: здесь появится 2−4 полосы, разделительная зона шириной до 16 метров, тротуары и газоны. Второй участок — 280 метров вдоль ЖК «Никс» до «РМК-Арены» с двумя полосами. Оба отрезка планируют сдать к 2027 году. Ожидается, что ежедневно по ним будут проезжать до 6240 и 4900 машин соответственно.