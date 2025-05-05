Власти Челябинска одобрили проект продления улицы Чичерина

Первый — 340 метров от Университетской до Патоличева: здесь появится 2−4 полосы, разделительная зона шириной до 16 метров, тротуары и газоны. Второй участок — 280 метров вдоль ЖК «Никс» до «РМК-Арены» с двумя полосами. Оба отрезка планируют сдать к 2027 году. Ожидается, что ежедневно по ним будут проезжать до 6240 и 4900 машин соответственно.