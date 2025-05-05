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Более 3 тыс. объектов благоустроят коммунальные организации Самары до 31 мая

В Самаре «ресурсники» привели в порядок более 500 участков дорог, тротуаров и газонов, поврежденных в ходе аварийных и плановых работ в осенне-зимний период.

В Самаре «ресурсники» привели в порядок более 500 участков дорог, тротуаров и газонов, поврежденных в ходе аварийных и плановых работ в осенне-зимний период. До конца мая предстоит восстановить еще 2,5 тысячи объектов.

Замглавы областной столицы Михаил Малыхин подчеркнул, что все работы должны соответствовать городским стандартам: асфальт укладывается той же марки, что и до вскрытия, а качество проверяется в лабораториях. Предприятия обязаны переделывать некачественные участки.

Особое внимание уделяется центральным улицам, дворам и проездам, особенно рядом с домами ветеранов. Уже восстановлены крупные магистрали, включая Ново-Садовую и улицу Гагарина.

Сейчас «СКС» завершает работы на внутриквартальных проездах и газонах. «Т Плюс» восстановил 257 объектов, продолжает работы на улицах Венцека, Рабочей и других. «Предприятие тепловых сетей» ремонтирует пять крупных участков с заменой сетей, согласовывая проекты с жителями.

Парковки и детские площадки, попавшие в охранные зоны коммуникаций, переносят на новые места за счет города.

Все работы должны быть завершены до 31 мая. Нарушителям грозят штрафы до 100 тыс. рублей.

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