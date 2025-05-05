Более 3 тыс. объектов благоустроят коммунальные организации Самары до 31 мая

Сейчас «СКС» завершает работы на внутриквартальных проездах и газонах. «Т Плюс» восстановил 257 объектов, продолжает работы на улицах Венцека, Рабочей и других. «Предприятие тепловых сетей» ремонтирует пять крупных участков с заменой сетей, согласовывая проекты с жителями.