Главные новости 5 мая 2025 года

Президент Дональд Трамп рассказал журналистам о своем участии в «хороших обсуждениях» по России и Украине. Американский лидер заметил, что в противостоянии Москвы и Киева «много ненависти», и не дал ответ журналистам о том, встретится ли с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в середине мая.