Главные новости 5 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 мая 2025 года.
Трамп заявил о «хороших обсуждениях», связанных с украинским кризисом
Президент Дональд Трамп рассказал журналистам о своем участии в «хороших обсуждениях» по России и Украине. Американский лидер заметил, что в противостоянии Москвы и Киева «много ненависти», и не дал ответ журналистам о том, встретится ли с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в середине мая.
Силы ПВО ликвидировали дроны, направлявшиеся к Москве
Российские средства ПВО в ночь на 5 мая сбили четыре беспилотника ВСУ, следовавших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дроны нейтрализовали над территорией Подольска. В результате падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших не зафиксировали.
После взрыва газа в доме в Москве СК возбудил уголовное дело
Столичный Следком устанавливает причины взрыва и пожара в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы. В результате инцидента погибли два человека, число пострадавших уточняется.
Чубайс может пытаться вывести активы из РФ, если с них снимут арест
Пакистан остался без снарядов из-за военных поставок Украине
Запаса боеприпасов в Пакистане хватит на ведение боевых действий только в течение четырех суток. Причина дефицита снарядов — военная помощь Киеву. Поставки оружия Украине велись с 2022 года. Сейчас Исламабад находится в затруднительном положении на фоне угрозы конфликта с Индией.