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Главные новости 5 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 5 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 мая 2025 года.

Трамп заявил о «хороших обсуждениях», связанных с украинским кризисом

Источник: AP 2024

Президент Дональд Трамп рассказал журналистам о своем участии в «хороших обсуждениях» по России и Украине. Американский лидер заметил, что в противостоянии Москвы и Киева «много ненависти», и не дал ответ журналистам о том, встретится ли с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в середине мая.

Силы ПВО ликвидировали дроны, направлявшиеся к Москве

Источник: РИА "Новости"

Российские средства ПВО в ночь на 5 мая сбили четыре беспилотника ВСУ, следовавших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дроны нейтрализовали над территорией Подольска. В результате падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших не зафиксировали.

После взрыва газа в доме в Москве СК возбудил уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Столичный Следком устанавливает причины взрыва и пожара в многоквартирном доме по улице Генерала Тюленева. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы. В результате инцидента погибли два человека, число пострадавших уточняется.

Чубайс может пытаться вывести активы из РФ, если с них снимут арест

Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, а также другие ответчики по уголовному делу «о солидарном взыскании убытков» в пользу компании «Роснано» может попытаться вывести активы за пределы РФ, если арест, наложенный судом, будет снят. Об этом говорится в тексте Арбитражного суда Москвы.

Пакистан остался без снарядов из-за военных поставок Украине

Источник: AP 2024

Запаса боеприпасов в Пакистане хватит на ведение боевых действий только в течение четырех суток. Причина дефицита снарядов — военная помощь Киеву. Поставки оружия Украине велись с 2022 года. Сейчас Исламабад находится в затруднительном положении на фоне угрозы конфликта с Индией.