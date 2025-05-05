В Таганроге местная жительница отметила свой 100-летний юбилей

3 мая жительница Таганрога Раиса Семеновна Кузнецова отпраздновала свой сотый день рождения. Торжественное мероприятие прошло в кругу родных и близких. Многие знают, что Раиса Семеновна — настоящий пример жизнелюбия и мудрости. Ее оптимизм и стойкость заслуживают уважения. Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка имеет активную жизненную позицию и продолжает радоваться жизни.