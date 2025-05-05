Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге местная жительница отметила свой 100-летний юбилей

Секрет долголетия: жительница Таганрога отметила 100-летний юбилей.
Источник: Комсомольская правда

Таганрогская долгожительница отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

3 мая жительница Таганрога Раиса Семеновна Кузнецова отпраздновала свой сотый день рождения. Торжественное мероприятие прошло в кругу родных и близких. Многие знают, что Раиса Семеновна — настоящий пример жизнелюбия и мудрости. Ее оптимизм и стойкость заслуживают уважения. Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка имеет активную жизненную позицию и продолжает радоваться жизни.

В этот день Раиса Семеновна получила море поздравлений, добрых слов и букетов.

Подпишись на нас в Telegram.