В Таганроге местная жительница отметила свой 100-летний юбилей

Таганрогская долгожительница отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили на сайте местной администрации.
3 мая жительница Таганрога Раиса Семеновна Кузнецова отпраздновала свой сотый день рождения. Торжественное мероприятие прошло в кругу родных и близких. Многие знают, что Раиса Семеновна — настоящий пример жизнелюбия и мудрости. Ее оптимизм и стойкость заслуживают уважения. Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка имеет активную жизненную позицию и продолжает радоваться жизни.
В этот день Раиса Семеновна получила море поздравлений, добрых слов и букетов.
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