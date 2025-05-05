В Волгограде состоится репетиция зрелищного авиашоу

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе проекта «Русские авиационные гонки», тренировочные полеты состоятся в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям по высшему пилотажу на реактивных самолетах на Кубок Великой Победы.
Сами соревнования пройдут 7 мая, свидетелями этого незабываемого зрелища станут жители Волгограда и гости города. В мастерстве пилотирования будут состязаться лучшие летчики из Москвы, Калуги и Республики Крым.
«Задача каждого пилота заключается в том, чтобы максимально красиво и точно выполнить пилотажные комплексы из заданных фигур, среди которых петля Нестерова, переворот на горке, три четвертые петли, вертикальная восьмерка и другие», — уточнили представители проекта.
Награждение победителей состоится 8 мая. А в день празднования 80-летия Великой Победы, 9 Мая, летчики проекта «Русские авиационные гонки» примут участие в Параде Победы, после чего пилотажная группа «Звезда» продемонстрирует над акваторией Волги свое новое авиационное шоу.
Напомним, ранее была опубликована программа мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нее вошло более тысячи событий, включая авиагонки, военно-исторические реконструкции и концерты.