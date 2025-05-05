В Волгограде состоится репетиция зрелищного авиашоу

«Задача каждого пилота заключается в том, чтобы максимально красиво и точно выполнить пилотажные комплексы из заданных фигур, среди которых петля Нестерова, переворот на горке, три четвертые петли, вертикальная восьмерка и другие», — уточнили представители проекта.