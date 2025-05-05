Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных стартовала в Москве

Москвичам также напомнили, что бешенство является смертельным заболеванием, которое может навредить не только питомцу, но и человеку. Также их предупредили, что после вакцинации устойчивый иммунитет к инфекциям формируется 21 день, поэтому в этот период животные более чувствительны к заражению. В связи с этим хозяев попросили, чтобы их питомцы не контактировали с иными животными.