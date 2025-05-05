Жители Самары снова пожаловались губернатору на работу маршруток № 480

В областной столице горожане все еще выражают свое недовольство работой маршрута № 480. Об этом они пишут под записями в соцсетях главы региона.
Жители рассказывают, что транспорт приходит забитым, не останавливается на остановках и редко ходит. Один раз местному жителю пришлось ждать заветную маршрутку целый час.
Министерство транспорта области ответило жителям, что «вопрос оптимизации работы маршрута находится на контроле».
Напомним, что это не первый раз, когда горожане жалуются на маршрут.
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