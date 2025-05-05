Российские военные поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске, сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство опубликовало кадры поражения объектов ВСУ беспилотными летательными аппаратами «Герань-2». Так, были поражены склад с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и пункт временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.
В подполье ранее сообщили, что об уничтожении под Сумами боевиков ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе.
Сообщалось также об уничтожении объектов инфраструктуры военных аэродромов, предприятий украинского военно-промышленного комплекса и пусковой установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».