Минтруда: сферам строительства, сельского хозяйства и здравоохранения чаще нужны работники

Наталия Павлюченко отметила, что в Беларуси наниматели ищут сотрудников в сфере строительства, здравоохранения, сельского хозяйства — классическая сформировавшаяся структура за последнее время. Глава Минтруда обратила внимание, что с увеличением количества вакансий растут предложения нанимателей как по условиям оплаты труда, так и по условиям работ — на это есть запрос у соискателей.