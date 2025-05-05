Минтруда: сферам строительства, сельского хозяйства и здравоохранения чаще нужны работники

Минтруда сообщило, что наниматели чаще ищут кадры для строительства и здравоохранения. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
Наталия Павлюченко отметила, что в Беларуси наниматели ищут сотрудников в сфере строительства, здравоохранения, сельского хозяйства — классическая сформировавшаяся структура за последнее время. Глава Минтруда обратила внимание, что с увеличением количества вакансий растут предложения нанимателей как по условиям оплаты труда, так и по условиям работ — на это есть запрос у соискателей.
— Динамика вакансий практически полностью соответствует динамике роста заработной платы, которая складывается по итогам первого квартала, — обратила внимание Павлюченко.
По ее словам, в строительстве рост зарплаты составил более 27%, в промышленности — 17,1%, в сельском хозяйстве — более 23%. Вместе с тем министр труда и социальной защиты заверила, что другие отрасли не отстают.
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