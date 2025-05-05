В Самаре временно отключат холодную воду на нескольких улицах 5 мая

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодной воды 5 мая. На сетях водоснабжения проведут плановые работы, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Без ХВС останутся: ул. Клиническая, 154 В, ул. Финская, 96, ул. Аэродромная, 16А, 96, ул. Водников, 34, ул. Победы, 87, ул. Артемовская, 54, ул. Юных Пионеров, 32, ул. Минская, 33, — отметили в сообщении.
Адреса могут быть скорректированы. Возможны отключения холодной воды по этим и соседним адресам. В течение дня список адресов может обновляться. Специалисты компании прокладывают новую канализационную линию на улице Антонова-Овсеенко.