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В Самаре временно отключат холодную воду на нескольких улицах 5 мая

Самарцев предупредили о временном отключении ХВС.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодной воды 5 мая. На сетях водоснабжения проведут плановые работы, об этом сообщили в «РКС-Самара».

— Без ХВС останутся: ул. Клиническая, 154 В, ул. Финская, 96, ул. Аэродромная, 16А, 96, ул. Водников, 34, ул. Победы, 87, ул. Артемовская, 54, ул. Юных Пионеров, 32, ул. Минская, 33, — отметили в сообщении.

Адреса могут быть скорректированы. Возможны отключения холодной воды по этим и соседним адресам. В течение дня список адресов может обновляться. Специалисты компании прокладывают новую канализационную линию на улице Антонова-Овсеенко.