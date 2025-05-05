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Запутался в леске и искал еду у катеров: в Севастополе спасли дельфина-белобочку

В Севастополе спасли запутавшегося в леске дельфина-белобочку.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 4 мая, в Севастополе спасли дельфина-белобочку, который запутался в леске. Об этом сообщает Центр «Безмятежное Море».

На горячую линию поступило сообщение о травмированном дельфине. Ранним утром сотрудники центра вышли в море на поиски животного.

«Найти белобочку, которая оказалась подростком, удалось в течение часа — дельфин продолжал подходить к катерам в поисках еды», — говорится в сообщении.

Животное поймали. Леска полностью обмотала рот дельфина в несколько оборотов, прошла под плавниками и запуталась на хвосте.

«Леска сильно прорезала тело и оказалась глубоко под кожей, вызвав гиперплазию и пролиферацию мягких тканей, особенно на роструме и вентральной стороне хвоста», — отметили в центре.

Предположительно, дельфин запутался как минимум 4−5 суток назад. Его полностью распутали. Белобочке оказали ветеринарную помощь.