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Вузы Татарстане не попали в топ-три всероссийского рейтинга

Однако по количеству учебных заведений республика заняла третье место.

Источник: Комсомольская правда

Вузы Татарстане не попали в топ-три всероссийского рейтинга. Соответствующее исследование провели аналитики агентства RAEX.

По количеству учебных заведений республика заняла третье место. Однако казанские университеты не смогли попасть в топ-3 в различных областях. Лишь КНИТУ-КХТИ оказался на четвертой строчке по направлению авиационная и ракетно-космическая техника.

КФУ потерял прежние позиции в 12 направлениях, но сохранил в шести. Сильное падение продемонстрировал и КГАУ. Вуз опустился с пятого на 15-е место в категории «сельское хозяйство». Лидерами рейтинга стали МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

Напомним, в Казани для выпускников организуют концерт за 13 миллионов рублей. Его должны провести до конца июня. Площадкой станет место, рассчитанное на не менее 8,5 тысячи человек.