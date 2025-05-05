Вузы Татарстане не попали в топ-три всероссийского рейтинга. Соответствующее исследование провели аналитики агентства RAEX.
По количеству учебных заведений республика заняла третье место. Однако казанские университеты не смогли попасть в топ-3 в различных областях. Лишь КНИТУ-КХТИ оказался на четвертой строчке по направлению авиационная и ракетно-космическая техника.
Напомним, в Казани для выпускников организуют концерт за 13 миллионов рублей. Его должны провести до конца июня. Площадкой станет место, рассчитанное на не менее 8,5 тысячи человек.