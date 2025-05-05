В Самарской области редкими именами новорожденных стали Всеволод и Аксинья

В апреле 2025 года в Самарской области родилось 1743 ребенка. Стали известны самые популярные и редкие имена. Об этом сообщили в ЗАГСе Самарской области.
«Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51% и 49%. Редкими именами месяца для мальчиков стали Анатолий, Игнат, Назар, Василий, Всеволод, а для девочек — Аксинья, Анфиса, Изабелла, Раиса, Регина», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего в апреле мальчиков назвали Михаилом, а девочек — Викторией. Также популярны были имена Александр, Роман, Марк, Иван, Артем, София, Ева, Анна, Василиса, Мария.
Напомним, в Самарской области в январе детей называли Захарием, Мечиславом, Феликсом, Евдокией, Лукерьей и Капитолиной.