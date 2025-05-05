В Самарской области редкими именами новорожденных стали Всеволод и Аксинья

«Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51% и 49%. Редкими именами месяца для мальчиков стали Анатолий, Игнат, Назар, Василий, Всеволод, а для девочек — Аксинья, Анфиса, Изабелла, Раиса, Регина», — рассказали в пресс-службе.