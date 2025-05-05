В России разработали уникальное приложение для контроля за паролями

В университете пояснили, что в современном мире одной из причин утечки информации являются слишком простые пароли в используемых пользователями программах и сервисах. Кибермошенники научились подбирать пароли с помощью словаря часто используемых паролей или использования пар логинов-паролей из различных баз данных. Разработанный в НГТУ программный комплекс Password Solutions имеет несколько модулей — каждый со своей задачей.