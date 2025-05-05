Волгоградцы в апреле называли своих детей Алааддином, Рассияной и Мальвиной

Выяснилось, что в апреле в Волгоградской области мальчики чаще получали такие популярные имена, как Максим, Александр, Михаил, Иван, Артем, Дмитрий, Матвей, немного реже — Лев, Роман, Марк и Владислав.
Самыми редкими именами, которыми называли детей волгоградцы, стали Мраз, Митрофан, Алааддин, Архип, Зубайр, Мерт и Мирач.
Среди девочек самыми популярными именами стали Ева, Анна, София, Алиса, Есения, Милана и Мирослава. Немного реже новорожденным волгоградкам давали такие имена, как Снежана, Афелия и Таймия, а единичными случаями оказались Рассияна, Ругайя, Симона, Лоррейн и Мальвина.