500 семей в Кинеле остались без земли и записали видеообращение к президенту РФ

Видеообращение возмущенных ситуацией с выделением земельных участков горожан к президенту РФ разместил местный телеграм-канал «Тревожный Кинель».
Из него следует, что более 500 семей лишились возможности полноценно распоряжаться принадлежащими им земельными участками, выделенными государством по различным программам поддержки: молодым семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, участникам специальной военной операции, а также приобретёнными самостоятельно для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти участки расположены вблизи в посёлке Бобровка.
Многие семьи инвестировали значительные денежные средства, использовали ипотечные кредиты, привлекли средства материнского капитала и даже успели построить жилые дома с целью постоянного проживания.
Во время предоставления участков никаких ограничений на использование земли установлено не было.
Однако теперь возникла проблема: реализация законных прав на данные участки невозможна вследствие наложенных ограничений согласно статье 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
Для большинства людей указанные объекты недвижимости являются единственным жильём и имуществом, сообщается в видеообращении.
При получении земельных наделов администрация городского округа Кинель не информировала население о возможных рисках и препятствиях. Но уже в феврале 2024 года выяснилось, что власти отказываются согласовывать выдачу разрешений на строительство и введение в эксплуатацию построенных объектов жилой недвижимости.
Оказалось, что участки находятся в пределах санитарно-защитной зоны радиусом 1000 квадратных метров вокруг войсковой части, установленной ещё в 1988 году.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация района пока не даёт чётких разъяснений относительно дальнейших действий и лишь затягивает процесс решением судебных разбирательств, которые уже завершились неудачно для властей.
Правительство Самарской области предлагало руководству Кинельского района рассмотреть возможность замены указанных земельных участков, однако администрация продолжает уклоняться от конструктивного взаимодействия и предпочитает избегать личных встреч с гражданами, возмущаются пострадавшие местные жители.
Они просят помощи в разрешении данной проблемы, связанной с нарушением конституционных прав на жилье и распоряжение собственностью.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!