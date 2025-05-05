500 семей в Кинеле остались без земли и записали видеообращение к президенту РФ

Из него следует, что более 500 семей лишились возможности полноценно распоряжаться принадлежащими им земельными участками, выделенными государством по различным программам поддержки: молодым семьям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, участникам специальной военной операции, а также приобретёнными самостоятельно для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти участки расположены вблизи в посёлке Бобровка.