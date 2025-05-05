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Аэропорт «Минск» рассказал о замороженном и горячем питании для самолетов

Национальный аэропорт «Минск» озвучил подробности о замороженном и горячем питании для самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Национальный аэропорт «Минск» рассказал о замороженном и горячем питании для самолетов. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщила начальник цеха бортового питания службы «Кэтеринг» Национального аэропорта «Минск» Татьяна Асомадинова.

— Чтобы увеличить срок годности питания, после приготовления питания мы закрываем эти касалетки, наклеиваем ярлыки на них и отправляем в шоковую заморозку до охлаждения минус 18 градусов, — пояснила специалист.

По словам начальника цеха бортового питания, его оставляют в холодильнике. Она уточняется, что в таком виде питание может там находиться до 30 дней, 720 часов. Асомадинова добавляет, что на два-три дня запасы такого питания.

— Вдруг какой-то форс-мажор (задержки самолета или какие-то там добавки) — всегда у нас есть в резерве питание, — подчеркивает начальник цеха бортового питания службы «Кэтеринг» Национального аэропорта «Минск».

В эфире пояснили, что перед рейсом еда размораживается, а на борту самолета ее подогревают горячим паром.

Кстати, белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана.

Тем временем «Белавиа» возобновила полеты Минск — Махачкала по цене от 430 рублей.

Также мы писали, что БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей.