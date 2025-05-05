Национальный аэропорт «Минск» рассказал о замороженном и горячем питании для самолетов. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщила начальник цеха бортового питания службы «Кэтеринг» Национального аэропорта «Минск» Татьяна Асомадинова.
— Чтобы увеличить срок годности питания, после приготовления питания мы закрываем эти касалетки, наклеиваем ярлыки на них и отправляем в шоковую заморозку до охлаждения минус 18 градусов, — пояснила специалист.
По словам начальника цеха бортового питания, его оставляют в холодильнике. Она уточняется, что в таком виде питание может там находиться до 30 дней, 720 часов. Асомадинова добавляет, что на два-три дня запасы такого питания.
— Вдруг какой-то форс-мажор (задержки самолета или какие-то там добавки) — всегда у нас есть в резерве питание, — подчеркивает начальник цеха бортового питания службы «Кэтеринг» Национального аэропорта «Минск».
В эфире пояснили, что перед рейсом еда размораживается, а на борту самолета ее подогревают горячим паром.
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