Уроженка Волгограда Александра Пахмутова попала в фильм о Владимире Путине

Накануне, 4 мая, на экраны вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный 25-летию президентства Владимира Путина. Режиссеры собрали хронику важнейших событий за этот период, в том числе встречи и мероприятия, на которых побывал глава государства. И среди них момент, запечатлевший волгоградскую легенду, композитора Александру Пахмутову.