Накануне, 4 мая, на экраны вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный 25-летию президентства Владимира Путина. Режиссеры собрали хронику важнейших событий за этот период, в том числе встречи и мероприятия, на которых побывал глава государства. И среди них момент, запечатлевший волгоградскую легенду, композитора Александру Пахмутову.
Фильм включает фрагмент с юбилейного концерта, посвященного Александре Николаевне. На кадрах, которые увидели миллионы зрителей, Владимир Путин выражает уважение и целует руку маэстро. Улыбка Александры Пахмутовой — искренняя и трогательная — стала ярким доказательством признания ее огромного вклада в российскую культуру.
Напомним, что Александра Пахмутова — композитор с мировым именем, автор множества любимых песен, символов целой эпохи. Её музыка знакома каждому, а ее вклад в духовное наследие России неоценим.
Владимир Путин признался, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью.