Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженка Волгограда Александра Пахмутова попала в фильм о Владимире Путине

Композитор запечатлена в новом документальном фильме о президенте.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 4 мая, на экраны вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный 25-летию президентства Владимира Путина. Режиссеры собрали хронику важнейших событий за этот период, в том числе встречи и мероприятия, на которых побывал глава государства. И среди них момент, запечатлевший волгоградскую легенду, композитора Александру Пахмутову.

Фильм включает фрагмент с юбилейного концерта, посвященного Александре Николаевне. На кадрах, которые увидели миллионы зрителей, Владимир Путин выражает уважение и целует руку маэстро. Улыбка Александры Пахмутовой — искренняя и трогательная — стала ярким доказательством признания ее огромного вклада в российскую культуру.

Напомним, что Александра Пахмутова — композитор с мировым именем, автор множества любимых песен, символов целой эпохи. Её музыка знакома каждому, а ее вклад в духовное наследие России неоценим.

Владимир Путин признался, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью.