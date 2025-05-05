В Самаре откроется выставка «Бессмертный полк» и прозвучат стихи Твардовского

7 мая в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Бессмертный полк» (6+) и состоится литературно-музыкальный вечер «Читаем Твардовского» (6+).
Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходят в рамках проекта «Обгоняя время» (6+) — совместной инициативы театра «Грань» и «ЗИМ Галереи».
Молодые актеры театра «Грань» вместе с педагогами Самарского института культуры исполнят стихи Александра Твардовского, фрагменты поэмы «Василий Теркин» и песни военных лет.
Выставка «Бессмертный полк» представлена в формате портретной галереи. Она рассказывает о близких и родственниках резидентов жилых комплексов компании «Альянс-Менеджмент».
Экспозиция будет открыта до 11 мая. Вход свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Ранее мы писали, что 9 мая, в День Победы, Музей Эльдара Рязанова проведет для жителей и гостей города серию бесплатных мероприятий. Программа начнётся в 12:00.
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