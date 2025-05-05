ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, планировавшего совершить теракт на Свердловской железной дороге, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, злоумышленник, разделяя взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, посредством переписки в мессенджере Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа указанного запрещенного формирования.
«По заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО “РЖД” самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава», — отмечают в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору), на данный момент фигурант арестован, добавили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, задержанный — житель Нижневартовского района. Согласно кадрам оперативного видео, он признался правоохранителям, что в машине у него лежит «неактивированное» взрывное устройство, которое по указаниям куратора он должен был установить.