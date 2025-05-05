ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт

«В результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.