В Татарстане наблюдается дефицит акушерок

В 2025 году в Татарстане открыто около 100 (3%) вакансий для акушерок. Всего же в текущем году в России открыто 3,3 тыс. вакансий для акушерок. Наибольшее количество предложений приходится на Москву (16%), Санкт-Петербург (8%), Московскую область (7%), Новосибирскую область (5%), Краснодарский край (4%), а также Свердловскую, Самарскую области по 3%.