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В Татарстане наблюдается дефицит акушерок

В Республике Татарстан на одну вакансию акушерки приходится 0,5 резюме. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Источник: Коммерсантъ

По стране в среднем на одну вакансию в этой области приходится 0,9 резюме.

Наиболее острая нехватка специалистов отмечается в Республике Коми (0,05 резюме на вакансию), Кировской (0,1), Курской, Архангельской областях и Хабаровском крае (0,2).

При этом нормальным соотношением считается 4−7,9 резюме на вакансию.

В 2025 году в Татарстане открыто около 100 (3%) вакансий для акушерок. Всего же в текущем году в России открыто 3,3 тыс. вакансий для акушерок. Наибольшее количество предложений приходится на Москву (16%), Санкт-Петербург (8%), Московскую область (7%), Новосибирскую область (5%), Краснодарский край (4%), а также Свердловскую, Самарскую области по 3%.