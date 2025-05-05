На севере Красноярского края продают вертолет за 107 миллионов рублей

В Красноярском крае администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа выставила на аукцион вертолет МИ-8МТВ-1. Как пишут наши коллеги с сайта «Запад24», технику выпустили еще в июне 1991 года.
Вертолет наработал 11387 часов, совершил 12873 посадки. Его ремонтировали семь раз, последнее обслуживание было в сентябре 2020 года. Однако полетать на нем сразу после покупки не получится — на двигателях ТВЗ-117ВМ требуется замена насос-регуляторов.
Остаток наработки до конца назначенного ресурса — 6613 часов.
Ранее мы писали, что в Минусинском районе подрядчик сорвал сроки ремонта двух школ.