На севере Красноярского края продают вертолет за 107 миллионов рублей

Вертолет наработал 11387 часов, совершил 12873 посадки. Его ремонтировали семь раз, последнее обслуживание было в сентябре 2020 года. Однако полетать на нем сразу после покупки не получится — на двигателях ТВЗ-117ВМ требуется замена насос-регуляторов.