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На севере Красноярского края продают вертолет за 107 миллионов рублей

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа выставила на аукцион вертолет.

Источник: Таймырский муниципальный район

В Красноярском крае администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа выставила на аукцион вертолет МИ-8МТВ-1. Как пишут наши коллеги с сайта «Запад24», технику выпустили еще в июне 1991 года.

Вертолет наработал 11387 часов, совершил 12873 посадки. Его ремонтировали семь раз, последнее обслуживание было в сентябре 2020 года. Однако полетать на нем сразу после покупки не получится — на двигателях ТВЗ-117ВМ требуется замена насос-регуляторов.

Остаток наработки до конца назначенного ресурса — 6613 часов.

Ранее мы писали, что в Минусинском районе подрядчик сорвал сроки ремонта двух школ.