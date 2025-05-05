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Хабиров подписал указ об установлении нового профессионального праздника

Глава Башкирии утвердил День работника сферы молодежной политики.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об установлении нового профессионального праздника. По словам председателя Государственного Собрания региона Константина Толкачева, теперь ежегодно в последнюю субботу июня будет отмечаться День работника сферы молодежной политики республики.

Спикер отметил, что специалисты этой сферы играют ключевую роль в формировании будущего общества, реализуя государственные программы и создавая условия для самореализации молодежи. По его словам, учреждение профессионального праздника является признанием особой значимости этой профессии и важности молодежной политики в регионе.

В настоящее время, согласно данным парламента, в Башкирии функционируют 68 учреждений молодежной политики, включающих 179 молодежных центров и клубов. В муниципальных учреждениях этой сферы работают около полутора тысяч специалистов по работе с молодежью.

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