Хабиров подписал указ об установлении нового профессионального праздника

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об установлении нового профессионального праздника. По словам председателя Государственного Собрания региона Константина Толкачева, теперь ежегодно в последнюю субботу июня будет отмечаться День работника сферы молодежной политики республики.
Спикер отметил, что специалисты этой сферы играют ключевую роль в формировании будущего общества, реализуя государственные программы и создавая условия для самореализации молодежи. По его словам, учреждение профессионального праздника является признанием особой значимости этой профессии и важности молодежной политики в регионе.
В настоящее время, согласно данным парламента, в Башкирии функционируют 68 учреждений молодежной политики, включающих 179 молодежных центров и клубов. В муниципальных учреждениях этой сферы работают около полутора тысяч специалистов по работе с молодежью.
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