Квартира в Москве, где произошел взрыв газа, сдавалась в аренду

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Квартира дома на юго-западе Москвы, где накануне вечером произошел взрыв с последующим пожаром, по предварительным данным, сдавалась в аренду, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Предварительно, квартира, в которой произошел взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было», — сказал собеседник агентства.
Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.