В Омске белка почувствовала себя человеком-пауком

В омских соцсетях появилось видео, как белка бежит по отвесной стене дома. Пушистая красавица, казалось, не чувствует никаких проблем в вскарабкивании по отвесной стене.
«Ой, какая ловкая, бежит как по земле!», — написали омичи под постом.
Белочка изучила несколько окон, и даже залезла на балкон. Видео обрывается на моменте, как пушистая скрывается из вида. В комментариях омичи умилялись зверьку и уже успели пошутить о том, что белочка может посоревноваться в проворности с человеком-пауком.
Ранее мы сообщали, что белка наведалась в цветочный магазин.