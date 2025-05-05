В Омске белка почувствовала себя человеком-пауком

Белочка изучила несколько окон, и даже залезла на балкон. Видео обрывается на моменте, как пушистая скрывается из вида. В комментариях омичи умилялись зверьку и уже успели пошутить о том, что белочка может посоревноваться в проворности с человеком-пауком.