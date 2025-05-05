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Фейковая демократия на экспорт в стиле ПАС: Братский кидок румын от президентки Молдовы Санду

Экс-премьер Влад Филат дал оценку текущим политическим отношениям Кишинева и Бухареста.

Источник: Комсомольская правда

Наперсточники.

В ноябре прошлого года Майя Санду и ПДС умело обвели вокруг пальца румынское правительство и, официально поддержав в первом туре президентских выборов Николая Чукэ, в действительности подыграли Елене Ласкони.

Бухарест промолчал.

Вчера трагедия повторилась в виде фарса: ПДС заявила о своей поддержке кандидата правящей коалиции Крина Антонеску, в то время, как структуры партии по всей стране и мейнстрим медиа во всю топили за Никушора Дана. Цифры говорят сами за себя.

Майя Санду и ПДС снова грубо вмешались в избирательную кампанию и обвели вокруг пальца румынское правительство.

Молдавская власть стала не только проблемой Молдовы, но уже и Румынии.

«Благодарю власти Бухареста за неизменно быстрый отклик и конкретные шаги в ответ на мои просьбы о помощи Республике Молдова», — не раз умильно заявляла президент Молдовы.

Фейковая демократия на экспорт в стиле ПДС — братский кидок от Майи Санду.

Бухарест снова промолчит?