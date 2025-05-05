Фейковая демократия на экспорт в стиле ПАС: Братский кидок румын от президентки Молдовы Санду

Вчера трагедия повторилась в виде фарса: ПДС заявила о своей поддержке кандидата правящей коалиции Крина Антонеску, в то время, как структуры партии по всей стране и мейнстрим медиа во всю топили за Никушора Дана. Цифры говорят сами за себя.