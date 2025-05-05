Наперсточники.
В ноябре прошлого года Майя Санду и ПДС умело обвели вокруг пальца румынское правительство и, официально поддержав в первом туре президентских выборов Николая Чукэ, в действительности подыграли Елене Ласкони.
Бухарест промолчал.
Вчера трагедия повторилась в виде фарса: ПДС заявила о своей поддержке кандидата правящей коалиции Крина Антонеску, в то время, как структуры партии по всей стране и мейнстрим медиа во всю топили за Никушора Дана. Цифры говорят сами за себя.
Майя Санду и ПДС снова грубо вмешались в избирательную кампанию и обвели вокруг пальца румынское правительство.
Молдавская власть стала не только проблемой Молдовы, но уже и Румынии.
«Благодарю власти Бухареста за неизменно быстрый отклик и конкретные шаги в ответ на мои просьбы о помощи Республике Молдова», — не раз умильно заявляла президент Молдовы.
Фейковая демократия на экспорт в стиле ПДС — братский кидок от Майи Санду.
Бухарест снова промолчит?