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Пермский хор МЛАДА выступит в гала-концерте в Кремлевском дворце

Хор МЛАДА принял участие в самом масштабном вокальном проекте страны «Ну-ка, все вместе! Хором!» телеканала РОССИЯ 1.

Хор МЛАДА принял участие в самом масштабном вокальном проекте страны «Ну-ка, все вместе! Хором!» телеканала РОССИЯ 1. По итогам выступления он приглашен принять участие в гала-концерте шоу в Государственном Кремлевском дворце.

Успех в финале проекта пермякам принесла композиция из рок-оперы «Юнона и Авось». На бис хор исполнил, а cappella «Либертанго» Астора Пьяццоллы. Выступление пермского коллектива высоко оценили член жюри, джазовая певица Этери Бериашвили и Филипп Киркоров. А Сергей Лазарев отметил исполнение МЛАДЫ как «самое профессиональное пение».