Пермский хор МЛАДА выступит в гала-концерте в Кремлевском дворце

Успех в финале проекта пермякам принесла композиция из рок-оперы «Юнона и Авось». На бис хор исполнил, а cappella «Либертанго» Астора Пьяццоллы. Выступление пермского коллектива высоко оценили член жюри, джазовая певица Этери Бериашвили и Филипп Киркоров. А Сергей Лазарев отметил исполнение МЛАДЫ как «самое профессиональное пение».