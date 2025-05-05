БЕЛГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах по обучению школьников в Белгороде оказанию первой помощи на основе успешного опыта полевого центра в парке Победы. Глава региона в своем Telegram-канале подвел итоги работы полевого центра по обучению оказанию первой помощи, который действовал в парке Победы в выходные дни. За это время обучение прошли 200 человек. Гладков отметил, что сам посещал центр и увидел высокий интерес со стороны участников, которые внимательно следили за процессом обучения, проводимым опытными специалистами. «Видим, что данные курсы очень востребованы среди вас, дорогие друзья, понимаем их крайнюю необходимость, особенно в приграничье. Поэтому приняли решение, что в Белгороде через этот центр пройдут обучение школьники, а подобные центры будут открыты в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях», — написал Гладков.