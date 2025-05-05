Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был госпитализирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.