Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела

Пострадавший при пожаре в квартире в Москве получил ожоги 80% поверхности тела.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был госпитализирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на девятом этаже в доме № 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.