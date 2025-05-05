Жителей столицы Татарстана ждет короткая рабочая неделя

На этой неделе жителей столицы Татарстана ждут дополнительные выходные. Горожане будут отдыхать с 8 по 11 мая. Это связано с празднованием Дня Победы.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ 9 мая — нерабочий день. В этом году выходной день с воскресенья 23 февраля был перенесен на четверг 8 мая. Таким образом, казанцы отдохнут четыре дня — с 8 по 11 мая.
Продолжительность рабочего дня или смены 7 мая сократиться на один час, согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, временно изменятся схемы движения общественного транспорта.