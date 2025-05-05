Жителей столицы Татарстана ждет короткая рабочая неделя

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ 9 мая — нерабочий день. В этом году выходной день с воскресенья 23 февраля был перенесен на четверг 8 мая. Таким образом, казанцы отдохнут четыре дня — с 8 по 11 мая.