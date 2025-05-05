В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам

«Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации», — отмечается в релизе.