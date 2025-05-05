В российских регионах задержали десять человек, помогавших мошенникам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Силовики задержали в трех регионах РФ 10 человек, обеспечивавших работу мошеннических колл-центров, организатор банды скрылся в ОАЭ, сообщает ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации», — говорится в релизе.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в городе Москве, Московской и Владимирской областях задержаны 10 граждан Российской Федерации, обеспечивавших работу SIM-боксов.
«Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации», — отмечается в релизе.
По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающие наказание до 20 лет лишения свободы.
«Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества — гражданин Российской Федерации 1993 года рождения — объявлен в международный розыск», — добавляется в сообщении.