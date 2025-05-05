Летом в Ростовской области дети смогут отдохнуть в 30 загородных лагерях

Летом 2025 года в Ростовской области свои двери для детей откроют 30 загородных лагерей и 916 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций. Об этом сообщила заместитель председателя донского парламента — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.
— В 2025 году 467 млн рублей направляется на приобретение бесплатных путевок и компенсаций как в летние оздоровительные, так и в санаторные лагеря. Еще 220 млн рублей из областного бюджета выделяется на организацию отдыха в пришкольных лагерях, — уточнила Светлана Мананкина.
По словам Светланы Мананкиной, на бесплатные путевки или 100% компенсацию их стоимости могут претендовать семьи с приемными детьми, семьи участников СВО, а также малоимущие семьи, в которых доход одного человека ниже 16,6 тысяч рублей.
На компенсацию в 90% могут рассчитывать семьи с доходом не выше 25 тысяч рублей на человека, а 50% стоимости должны возмещать всем семьям без исключения. Денежное возмещение должны перечислять уже после отдыха ребенка. Родителям для этого нужно предоставить в МФЦ все необходимые документы.
Участники круглого стола также предложили организовать в детских лагерях программы обучения вожатых и оказания неотложной помощи. Кроме того, в работу активно включились частные образовательные организации.
— Договорились проанализировать работу так, чтобы финансовая нагрузка стала меньше, и частные образовательные организации активнее включились в программу летнего городского отдыха детей, — сказала Светлана Мананкина.
Добавим, ранее первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин предложил предусмотреть туристический кешбэк для многодетных и членов семей участников СВО. Таким образом, получило развитие соответствующее предложение депутатов донского Заксобрания, озвученное в начале апреля.