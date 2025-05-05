Летом в Ростовской области дети смогут отдохнуть в 30 загородных лагерях

На компенсацию в 90% могут рассчитывать семьи с доходом не выше 25 тысяч рублей на человека, а 50% стоимости должны возмещать всем семьям без исключения. Денежное возмещение должны перечислять уже после отдыха ребенка. Родителям для этого нужно предоставить в МФЦ все необходимые документы.