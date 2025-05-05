Синоптики пообещали ослабление жары к концу недели: прогноз погоды

Согласно данным Узгидромета, с 5 по 7 мая на большей части территории страны сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха будет достигать 35−38°С, в южных и пустынных районах — до 40. Это аномальные показатели для начала мая, обычно такая жара характерна для середины лета.