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Синоптики пообещали ослабление жары к концу недели: прогноз погоды

Vaib.uz (Узбекистан. 5 мая). На этой неделе Узбекистан охватит сильная жара — температура воздуха в дневные часы поднимется до 38−40 градусов, что значительно выше климатической нормы для начала мая. Однако к концу недели синоптики обещают небольшое облегчение: жара спадет, возможны дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Vaib.Uz

Прогноз по стране

Согласно данным Узгидромета, с 5 по 7 мая на большей части территории страны сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха будет достигать 35−38°С, в южных и пустынных районах — до 40. Это аномальные показатели для начала мая, обычно такая жара характерна для середины лета.

С 8 мая начнётся понижение температуры, а уже 9 мая дневные значения снизятся до 27−32°С.

Небольшие дожди и грозы ожидаются: 8 мая — местами в Каракалпакстане, 9 мая — в отдельных районах центральных и восточных областей.

Также прогнозируется усиление ветра: 5—7 мая — на севере и в пустынной зоне до 13−18 м/с, с порывами до 20−22 м/с, возможны пыльные бури, 8—9 мая — местами по республике, с аналогичной скоростью ветра.

Погода в Ташкенте

5—8 мая будет без осадков, температура составит 33−36°С, 7 мая — до 36−38°С. 9 мая возможен кратковременный дождь и гроза, температура снизится до 27−30°С.

Так что тем, кто плохо переносит жару, стоит потерпеть ещё несколько дней — к концу недели в стране наконец-то станет немного легче дышать.