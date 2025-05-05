Синоптики пообещали ослабление жары к концу недели: прогноз погоды

Прогноз по стране
Согласно данным Узгидромета, с 5 по 7 мая на большей части территории страны сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха будет достигать 35−38°С, в южных и пустынных районах — до 40. Это аномальные показатели для начала мая, обычно такая жара характерна для середины лета.
С 8 мая начнётся понижение температуры, а уже 9 мая дневные значения снизятся до 27−32°С.
Небольшие дожди и грозы ожидаются: 8 мая — местами в Каракалпакстане, 9 мая — в отдельных районах центральных и восточных областей.
Также прогнозируется усиление ветра:
Погода в Ташкенте
Так что тем, кто плохо переносит жару, стоит потерпеть ещё несколько дней — к концу недели в стране наконец-то станет немного легче дышать.