В Минске три трамвая вернулись на маршруты

Речь идет о восстановлении движения трамваев №№ 3, 4 и 5 в направлении ДС «Озеро».
В «Минсктрансе» сообщили, что произошло это с 3 мая. При этом в организации обозначили, что работа автобуса № 903, который был временным, отменена.
Три минских трамвая вернулись на маршруты. Об этом информирует «Минсктранс».
Речь идет о восстановлении движения трамваев №№ 3, 4 и 5 в направлении ДС «Озеро».
В «Минсктрансе» сообщили, что произошло это с 3 мая. При этом в организации обозначили, что работа автобуса № 903, который был временным, отменена.