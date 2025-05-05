Похожий на печень человека редкий краснокнижный гриб найден в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Сообщается, что в Малоритский лесхоз было передано под охрану место произрастания редкого гриба фистулины печеночной, который занесен в Красную книгу. В Минприроды отметили, что указанный гриб имеет II категорию национальной природоохранной значимости, то есть это исчезающий вид. В пресс-службе также уточнили, что фистулина печеночная включена в третье издание Красной книги Беларуси. Вместе с тем данный гриб включен в Красные книги Польши, Литвы, Латвии.
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