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Губернатор Омской области представил нового и.о. ректора ОмГУ

Иван Кротт официально был представлен коллективу вуза.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко представил коллективу Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского нового исполняющего обязанности ректора — Ивана Кротта. Он отметил, что выбор пал на опытного управленца, хорошо знакомого ему по совместной работе в Правительстве Омской области.

«Иван Иванович — опытный управленец, способный решать сложные задачи и эффективно работать в команде», — подчеркнул Виталий Хоценко, обращаясь к коллективу университета.

Перед новым и.о. ректора стоит задача возглавить один из крупнейших вузов региона и укрепить его позиции как ведущего центра подготовки кадров для инновационного развития Омской области. Губернатор пожелал коллективу ОмГУ под руководством Ивана Кротта расширить научно-исследовательскую деятельность, усилить взаимодействие с индустриальными партнерами и активнее участвовать в региональных и федеральных научно-технологических программах.

Фото: Сергей Мельников.

Иван Кротт имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере высшего образования. Он прошел путь от аспиранта до ректора Омского государственного педагогического университета, а также занимал пост министра образования Омской области.