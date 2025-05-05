Губернатор Омской области представил нового и.о. ректора ОмГУ

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко представил коллективу Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского нового исполняющего обязанности ректора — Ивана Кротта. Он отметил, что выбор пал на опытного управленца, хорошо знакомого ему по совместной работе в Правительстве Омской области.
«Иван Иванович — опытный управленец, способный решать сложные задачи и эффективно работать в команде», — подчеркнул Виталий Хоценко, обращаясь к коллективу университета.
Перед новым и.о. ректора стоит задача возглавить один из крупнейших вузов региона и укрепить его позиции как ведущего центра подготовки кадров для инновационного развития Омской области. Губернатор пожелал коллективу ОмГУ под руководством Ивана Кротта расширить научно-исследовательскую деятельность, усилить взаимодействие с индустриальными партнерами и активнее участвовать в региональных и федеральных научно-технологических программах.
Фото: Сергей Мельников.
Иван Кротт имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере высшего образования. Он прошел путь от аспиранта до ректора Омского государственного педагогического университета, а также занимал пост министра образования Омской области.