Губернатор Омской области представил нового и.о. ректора ОмГУ

Перед новым и.о. ректора стоит задача возглавить один из крупнейших вузов региона и укрепить его позиции как ведущего центра подготовки кадров для инновационного развития Омской области. Губернатор пожелал коллективу ОмГУ под руководством Ивана Кротта расширить научно-исследовательскую деятельность, усилить взаимодействие с индустриальными партнерами и активнее участвовать в региональных и федеральных научно-технологических программах.