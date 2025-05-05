Москвичам рассказали о погоде в День Победы

«В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 — плюс 3, в Подмосковье от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится — и снова плюс 11 — плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы», — рассказал Тишковец.