Москвичам рассказали о погоде в День Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 — плюс 3, в Подмосковье от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится — и снова плюс 11 — плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что 7 и 8 мая погода будет неустойчивой, не обойдется без кратковременных дождей, по ночам 0 — плюс 5, в дневные часы плюс 9 — плюс 14 градусов.
«В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ночью и утром — переменная облачность, без осадков, 0 — плюс 5, по области возможны заморозки до минус 2, утром плюс 4 — плюс 9. Днем — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключен мокрый снег, и не выше плюс 10, что соответствует климатической норме апреля», — добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что в субботу характер погоды аналогичный, а в воскресенье зарядят обложные дожди, и всего плюс 8. «Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца», — уточнил Тишковец.