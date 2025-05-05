В Самаре запустят бесплатные шаттлы в день матча «Крыльев» и «Динамо»

В понедельник, 5 мая, в 19:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 27 тура МИР РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».
«В день матча будут организованы бесплатные шаттлы до “Самара Арены”. Для проезда необходимы билет на матч или клубная атрибутика», — рассказали в пресс-службе.
Первый маршрут «Октябрьская набережная» — «Солидарность Самара Арена» проходит от стелы «Ладья» через остановки: «Постников овраг» — «Завод им. Тарасова» — «Барбошина поляна» — арена (гейт 4). Второй маршрут от «Ташкентской» («Эль Рио») идет без остановок.
Волонтеры помогут сориентироваться на остановках и подскажут расписание движения автобусов. Шаттлы будут ходить с 17:00, первого маршрута — каждые 20 минут, второго — каждые 10−15 минут. После окончания матча шаттлы смогут развести болельщиков от «Агропарка» в обратном направлении.