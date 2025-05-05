В Самаре запустят бесплатные шаттлы в день матча «Крыльев» и «Динамо»

В понедельник, 5 мая, в 19:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 27 тура МИР РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».